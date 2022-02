Morata a Jtv: “Buona la prima del tridente! L’obiettivo è stare in alto”

Morata a Jtv: “Buona la prima del tridente! L’obiettivo è stare in...

Morata a Jtv – Le parole di Alvaro Morata a Juventus Tv: “Ci voleva una partita di sacrificio, loro giocano bene abbiamo visto all’andata. Tre punti importanti, quando ci si ferma difficile ripartire e noi vogliamo stare in alto, quello è l’obiettivo, lavoriamo tutti i giorni per quello”.

Morata a Jtv, le parole dopo Juve Verona

TRIDENTE – “Bene per essere la prima, molto bene. Con il tempo e il lavoro andremo meglio. Una squadra compatta oggi, che non ha lasciato occasioni ed è quello che dobbiamo fare, soprattutto in casa, con la nostra gente, abbiamo bisogno di loro e si capisce quando c’è entusiasmo”

CONCENTRAZIONE – “Quando le cose non vanno come dovrebbero per piccoli dettagli, concentrazione e cattiveria aumentano”

PRESTAZIONE – “Giochiamo ogni 3-4 giorni, dobbiamo dimenticare oggi e andare a prendere tutti i punti possibili”

morata-juve-genoa

fonte: ilbianconero.com