Morata a secco di gol, Fiorentina sua vittima preferita

Alvaro Morata a caccia di un gol. Se è vero che l’innesto in squadra di Dusan Vlahovic ha rivitalizzato anche lo spagnolo, con cui è bastato poco per costruire il giusto feeling, lo è altrettanto il fatto che il numero 9, da attaccante qual è, ha bisogno a sua volta di una gioia personale, di un gol che ormai gli manca da 42 giorni.

Per ritrovare una rete del classe 1992 della Juve si deve tornare agli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria (suo il rigore per il 4-1), mentre l’ultimo sigillo in campionato risale a un mese prima ancora, alla gara contro il Bologna del 18 dicembre. Da allora, niente.

Morata a secco di gol, può svoltare con la Fiorentina



Come riflette l’edizione odierna di Tuttosport, per Morata l’astinenza da gol non sembra nemmeno essere un enorme problema perchè si sente benvoluto da tutti, in particolare da Massimiliano Allegri. Eppure uno come lui non può accontentarsi di servire assist (già sette finora in stagione) o di fare da spettatore di fronte alle esultanze dei compagni, vuole sentirsi decisivo.

Domani l’avversaria di turno sarà la Fiorentina. In trasferta contro i viola lo spagnolo ha già segnato due volte in bianconero: la rete scudetto del 2016 e la palombella di sinistro a giro che valse il pareggio nell’1-1 dell’aprile 2021 (quando, per la cronaca, si registrò anche il cucchiaio di Vlahovic a Szczesny). Che possa arrivare al Franchi la sua occasione per sbloccarsi?

vlahovic-intervista

fonte: ilbinaconero.com