Morata a Sky: “Questa partita potevamo vincerla”

Morata a Sky – L’attaccante della Juve, Alvaro Morata, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel post partita della prima delle due gare contro il Villareal, terminata con il punteggio di 1-1.

Morata a Sky, le parole dopo Villarreal Juve

SULLA GARA – ‘Siamo amareggiati perchè era una partita che potevamo portare a casa. Abbiamo ritrovato compattezza, spirito di sacrificio e autostima in noi stessi. In nessun momento ci siamo rivelati vulnerabili, e questo si vede. Bisogna pedalare, consapevoli che abbiamo ritrovato compattezza e spirito di sacrificio’.

SU VLAHOVIC – ‘Sono più convinto, è vero. Ho avuto anche delle occasioni per andare a segno ma non ci sono riuscito. C’è tanta crescita, dagli allenamenti al rapporto che si è creato tra noi. Dobbiamo lavorare perche è molto complicato vincere in Champions, ma è altrettanto vero che per chiunque è complicato batterci‘.

morata-allegri-2

fonte: ilbianconero.com