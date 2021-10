Morata ci sarà con la Roma: l’idea di Allegri

Alvaro Morata ci sarà. L’attaccante bianconero sta sempre meglio e anche l’ultimo provino in allenamento ha dato esito positivo: sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita con la Roma, e potrebbe vedersi in campo anche a gara in corso.

Resta molto difficile vederlo invece tra gli undici titolari: per il ruolo di centravanti si candida dunque Moise Kean.

Morata Juve Roma, ultime notizie

RECUPERO LAMPO – Sembrava dovesse rientrare per l’Inter – mentre Dybala sarebbe stato pronto già per la Roma – e invece per lo spagnolo si sono praticamente dimezzati i tempi.

Morata sarà l’arma a disposizione per Max Allegri, specialmente a partita in corso. Con la Roma, servirà anche lui. Il capocannoniere della Juventus (con Locatelli).

morata-chiesa-ferencvaros

fonte: ilbianconero