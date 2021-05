Morata e moglie respinti all’aeroporto: “Complimenti Alice”

Morata e moglie respinti all’aeroporto – Il campionato è finito e i calciatori iniziano a partire per le vacanze: o almeno ci provano… Dopo l’ultima partita della stagione e la qualificazione alla prossima Champions, anche Alvaro Morata voleva godersi una meritata pausa.

Purtroppo l’attaccante spagnolo ha dovuto rimandare il viaggio che aveva in programma in Grecia, in compagnia di Alice Campello, e su Instagram ha documentato le sue buffe disavventure in aeroporto.

Morata e moglie respinti all’aeroporto, ecco cos’è successo

L’attaccante della Juve è innamoratissimo della moglie ma sui social la prende un po’ in giro. “Complimenti, hai rotto le p**** per andare in Grecia – racconta in una storia su Instagram – Ma non hai compilato i documenti necessari prima di salire sull’aereo… Ora stiamo tornando a casa dopo che ci siamo svegliati alle 7 del mattino e abbiamo passato due ore in macchina”.

Lo spagnolo rivela di aver dormito solo 4 ore dato che, dopo la sfida di Bologna, è rientrato a casa alle 3. “Sei un fenomeno, un vero disastro”, dice scherzando ad Alice. Ma subito torna romantico: “Ti salvi solo perché sei bellissima”. La vacanza, per la famiglia Morata, è soltanto rimandata.

morata-juve-2020

fonte: tuttosport.com