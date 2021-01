Morata gioca col Sassuolo? La notizia da Torino

Morata gioca col Sassuolo? Ancora una partita senza centravanti. O meglio: con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala adattati, e con Alvaro Morata ai box per un risentimento muscolare. Sarà una sola settimana di ‘astinenza’ da prima punta, però con due partite determinanti: la prima, domenica, con il Sassuolo per dare continuità in campionato; la seconda, in Coppa Italia, dove i due attaccanti avrebbero potuto tranquillamente tirare un sospiro di sollievo.

Riuscirà, Fabio Paratici, a portare alla Continassa la nuova punta entro sette giorni? Non è un obiettivo, va identificata come speranza. Con una certezza alla base: la Juve si muoverà laddove troverà un’occasione ad attenderla.

Morata gioca col Sassuolo? La risposta dalla Continassa

CHI RESTA – Fabio Quagliarella si è tirato fuori: troppo forte, il legame con la sua Sampdoria. Troppo poco, in fondo, ciò che gli offrivano i bianconeri (non in termini economici, ma di minutaggio e prospettive). E allora, chi resta? Innanzitutto Graziano Pellé: è svincolato, vuole tornare in Italia, la Juve sarebbe praticamente un sogno.

Il centravanti salentino vorrebbe però almeno un anno e mezzo di contratto, al momento fuori dalle intenzioni della dirigenza. Si accontenterebbe invece di un anno in meno Fernando Llorente: con lo Spezia è tornato a vedere il campo, con il Napoli però ha ancora un contratto in essere e De Laurentiis non lo lascia andare se non con un indennizzo. Ultimo nome: Pavoletti del Cagliari. Sfumato Reynolds – la Juve l’ha preso, però con il Benevento -, come potrebbero accordarsi? Staremo a vedere.

morata-gol-ferencvaros

fonte: ilbianconero.com