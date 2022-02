Morata intervista Juve Verona: “Ho sentito la fiducia di mister e società!”

Morata intervista Juve Verona – Alvaro Morata è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Verona.

IL MATCH – “Sono contento, penso che abbiamo ritrovato quello che ci mancava, queste sensazioni, questa carica. Alla fine ho passato l’ultimo mese senza sapere cosa succedeva, finchè il mister e la società mi hanno detto che avevano fiducia in me. Era importante per me”.

FIDUCIA – “Quello che è successo è successo, io sono qui, come ho detto il mister e la società mi hanno dato fiducia. Anche i tifosi oggi quando sono uscito, avevo bisogno anche di questo. Sono contento della solidità che abbiamo dimostrato”.

VITTORIA – “Penso che chiunque in ogni situazione nella vita abbia bisogno di sentirsi voluto e importante. Questa è una partita da dimenticare subito, mettiamo nello zaino questi tre punti e guardiamo avanti”.

VLAHOVIC – “Io ho quasi 30 anni, abbiamo preso uno degli attaccanti più forti al mondo che può avere una carriera meravigliosa. L’importante è lavorare bene, metterci d’accordo. Io sono contento, Vlahovic pulisce tante palle, ha una bella intesa anche con Paulo. Ora dobbiamo lavorare per capirci ancora di più”.

RUOLO – “E’ diverso, c’è tanto campo aperto, non è come quando devo proteggere le palle. Sono contento di essere alla Juve, di giocare o di mettermi a disposizione in panchina. Bisogna essere contenti quando si vince”.

