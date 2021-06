Morata Juve, ormai c’è una certezza per Allegri

Morata Juve – Ad una tra le tante domande a tema mercato bianconero, la risposta l’ha fornita il diretto interessato: Alvaro Morata c’è.

Per la verità, prima ancora che alle riflessioni sul futuro bianconeri, la sua sontuosa replica era dedicata alla nutrita schiera di detrattori (un ampio ventaglio che andava dalla sana e sacrosanta critica magari pure costruttiva alle mera imbecillità) che lo hanno preso di mira dopo l’inizio difficile della e con la Spagna: qualche errore di troppo sotto porta, un po’ di difficoltà nell’essere incisivo nel gioco.

Morata Juve, Allegri ha una certezza

La reazione è stata smodata e “Alvarito” è diventato capro espiatorio: la prestazione contro la Polonia, il rigore sbagliato contro la Slovacchia ha persino fatto fioccare minacce di morte via web all’indirizzo dell’attaccante e non solo:

«Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero. Vorrei che le persone si mettessero nei miei panni e immaginassero cosa significa sentirsi dire certe cose. Ogni volta che entro in una stanza, sposto il telefono altrove».

Non stupisce, come raccontato dallo stesso Morata, che il giocatore abbia chiesto aiuto allo psicologo che collabora con lo staff della Spagna per cercare di non perdere la concentrazione, la serenità.

Già nel 2018, del resto, Morata aveva affrontato un percorso specifico perché «nel calcio la condizione fisica è importante, ma la testa lo è molto di più. Ero finito in un buco nero, volevo anche lasciare il Chelsea. Ho chiesto aiuto a uno psicologo e ora sono felice».

morata-gol-ferencvaros

fonte: tuttosport.com