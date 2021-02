Morata virus, ecco cosa lo sta frenando in queste ore

Morata virus – “Morata è svenuto dopo la partita”. La frase di Pirlo ha fatto il giro del mondo ed ha scatenato la curiosità sulle condizioni dello spagnolo, assente a sorpresa dell’undici titolare della Juventus nel match di Champions League con il Porto. Il suo ingresso in campo ha svegliato l’attacco della Vecchia Signora, ma l’ex Atletico non era nelle condizioni per disputare 90 minuti e dunque la scelta del ‘Maestro’ è stata obbligata. Il problema che lo ha bloccato, però, continua a dargli fastidio.

Morata virus, la spiegazione del suo malessere



Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, l’attaccante ha contratto il citomegalovirus, che ha abbassato le sue difese immunitarie. Per ristabilirsi completamente avrà bisogno ancora di qualche giorno. Niente di preoccupante per lo spagnolo, che patisce però una forte spossatezza, nausea, dolori allo stomaco e, inevitabilmente, non si sente al 100%.



Morata sarà comunque a disposizione di Pirlo per il match di domani con il Crotone, ma servirà ancora pazienza per rivedere in campo la sua miglior versione. Non a caso, le indiscrezioni delle ultime ore vedono ancora Kulusevski in vantaggio per far coppia con Ronaldo nella sfida con i pitagorici.

Per l’ex madridista, probabile un nuovo ingresso a partita in corso per riprendere gradualmente ritmo. L’obiettivo, ovviamente, è tornare al massimo della forma in vista del match di ritorno con il Porto del prossimo 9 marzo.

morata-gol-ferencvaros

fonte: calciomercato.it