Mourinho shock – Fino a oggi era uno dei candidati a vincere l’Europa League, ma dopo il 2-0 dell’andata il Tottenham è clamorosamente uscito contro la Dinamo Zagabria.

Un flop in tutto e per tutto con Josè Mourinho che torna a casa a testa bassa nonostante potesse contare su giocatori di livello come Harry Kane, Dele Alli, Son, Gareth Bale…

Mourinho shock, che flop in Europa League!

Eppure gli Spurs sono stati eliminati dagli ottavi di Europa League perdendo 0-3 ai supplementari contro la Dinamo. L’eroe della serata è Mislav Orsic autore della tripletta che ha mandato ko il Tottenham.

UN ALTRO FLOP – Per Mourinho si tratta della seconda eliminazione della stagione ai tempi supplementari dopo essere uscito dagli ottavi di FA Cup contro l’Everton di Ancelotti. In Premier League è ottavo e a -26 punti dalla capolista Manchester City, che il 25 aprile affronterà in finale di Coppa di Lega che vuole vincere a tutti i costi, per evitare di chiudere la stagione con… “zeru tituli”.

