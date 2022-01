Moviola Juve Napoli, c’era rigore per fallo di mano di Mertens!

Moviola Juve Napoli – No, non se ne parlerà. O almeno non abbastanza. Ma il fallo di mano di Mertens è universalmente riconosciuto come rigore non concesso.

Per i quotidiani in edicola, la direzione di Sozza è tutto sommato positiva: pesa un episodio difficilmente rilevabile dal campo, però non dal Var, che avrebbe dovuto vedere e chiedere quantomeno spiegazioni.

Moviola Juve Napoli, il caso Mertens

“Su di una punizione calciata da Cuadrado, Mertens a centro area è a contatto con Morata e allarga il braccio, poi proprio quando sta per passare la palla, nell’atto di ritrarlo, respinge il tiro del colombiano. Il braccio non è attaccato al corpo e va a chiudersi verso la palla: il Var Irrati avrebbe dovuto consigliare la review all’arbitro per un rigore che ci stava”, scrive La Gazzetta dello Sport.

fallo-di-mano-mertens-morata

fonte: ilbianconero.com