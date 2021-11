Moviola Lazio Juve – Di Bello sbaglia sul primo rigore: è fallo, ma…

Moviola Lazio Juve – Singolare, il commento del Corriere dello Sport in edicola. Ecco cosa riportano sulla moviola relativa al primo rigore concesso ai bianconeri. “Non bene Di Bello, al di là dell’errore sul primo rigore (doveva essere dato live in campo, senza l’aiuto da casa): colpisce soprattutto la poca accettazione dei giocatori in campo, segnale che non ha saputo tenere la partita anche nei piccoli episodi, che poi finiscono per pesare nella valutazione generale”.

Moviola Lazio Juve del Corriere dello Sport

“Corretti entrambi i rigori, sul secondo la Lazio protesta per un fallo su Muriqi all’inizio dell’azione. I suoi numeri: 27 falli e 4 ammoniti (uno ogni 6,75 falli)”.

“Cataldi entra in scivolata su Morata, non tocca mai il pallone, la sua intenzione non è quella di toccare l’attaccante spagnolo che, però, ha ancora disponibilità del pallone e prova a raggiungerlo. Non ci sarebbero dovuti essere dubbi, per fortuna il VAR (Banti) sana l’errore di Di Bello, chiamandolo all’OFR”.

