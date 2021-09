Napoli Juve, caos Sudamerica: grosso rischio per Allegri

Napoli Juve – “Una cosa che è certa, la formazione che so è quella col Napoli. Quella di domani non la so”. Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Il sottotesto è che contro la squadra partenopea, il tecnico livornese avrà pochi uomini a disposizione, per questo la formazione è praticamente fatta.

La questione – e ormai se ne parla da giorni -, è legata alle convocazioni dei calciatori sudamericani: un ero e proprio caos, come lo definisce oggi La Gazzetta dello Sport. Nelle notti del 9 e del 10 settembre, si giocheranno le ultime gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Napoli Juve, rischio per i due allenatori

Il 12 settembre, il big match tra Napoli e Juventus, con i bianconeri che arrivano dalla sconfitta contro l’Empoli e il pari contro l’Udinese e l’imperativo di vincere, per riscattarsi e per non perdere troppo terreno da chi davanti non smette di correre.

Tra le big della Serie A, però, i bianconeri saranno quelli più penalizzati dalle convocazioni perché a partire, in direzione Sudamerica, saranno in 6, tutti titolari o potenziali tali: Dybala, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bentancur, McKennie. Per quel che riguarda il Napoli, invece, parte solo Ospina.

Formalmente, i calciatori rientreranno e saranno a disposizione di Allegri. La questione principale, ovviamente, è in quali condizioni arriveranno. Sarà difficile, ma non impossibile, immaginarli nell’undici di partenza. Anche se il tecnico livornese, una volta valutate le condizioni, potrebbe azzardare un loro impiego dal primo minuto.

cuadrado-juve-inter-gol

fonte: ilbianconero.com