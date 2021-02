Napoli Juve, tutto il mondo collegato con il Maradona

Napoli Juve – Mancano poche ore a Napoli–Juventus, gara che dirà tanto sul prosieguo della stagione per entrambe le squadre. Rino Gattuso e Andrea Pirlo, amici ed ex compagni di squadra, si affronteranno domani, sabato 13 febbraio (ore 18) al “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Una “partitissima” che non sarà seguita soltanto in Italia, ma anche in tutto il mondo, visto che visto che tutti e 5 i continenti si sono assicurati il collegamento televisivo per la visione del big match della 22ª giornata di Serie A.

Napoli Juve, tutto il mondo collegato

Solo per citare alcuni Paesi, dall’Europa saranno collegati Inghilterra, Spagna, Germania, Russia e Portogallo, mentre da Sud e centro America Argentina, Brasile, Bolivia, Cile e Messico. Ci sono anche Cina e Giappone, così come Stati Uniti, Australia e India. E in Africa, tra gli altri, Algeria, Egitto, Camerun e Zimbabwe.

fonte: corrieredellosport.it