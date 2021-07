Nedved e la frase su Sarri: “Con lui eravamo scarichi…”

Nedved e la frase su Sarri – “Da noi ha trovato una squadra forte in cui ha provato a fare il suo calcio, e ci è riuscito vincendo al primo colpo lo scudetto. E vincere è una cosa per pochi. Io sono molto contento del lavoro svolto da noi da Maurizio, ci siamo trovati bene con lui”.

Nedved e la frase su Sarri e la Juve

“Poi abbiamo diviso le nostre strade, sono valutazioni che si possono fare alla fine di una stagione. Gli auguro di trovarsi bene alla Lazio, come feci io a suo tempo. La frase sul 4° posto di Pirlo festeggiato più del suo scudetto? Sarri ha ragione, avevamo vinto già tanto ed eravamo un po’ scarichi”.

“Ci abbiamo riprovato con Pirlo, ma per come si è messa la stagione e per come poi è arrivato il 4° posto, subito dopo la Coppa Italia vinta al termine di una stagione sofferta, abbiamo festeggiato così tanto”. Così, a margine del sorteggio del calendario Nedved ha parlato di Maurizio Sarri e del suo anno alla Juve.

sarri-mastica-filtro-sigaretta

fonte: ilbianconero.com