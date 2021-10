Nedved furioso tribuna – Grande nervosismo per Pavel Nedved che sugli spalti dell’Allianz Stadium non è riuscito a trattenere tutta la sua frustrazione. È un momento molto complicato per la Juventus e anche il suo vicepresidente lo sta vivendo con grande ansia.

In occasione della brutta sconfitta contro il Sassuolo, l’ex Pallone d’oro ha completamente perso le staffe in tribuna, iniziando a sfogarsi con Andrea Agnelli.

Nedved furioso tribuna durante Juve Sassuolo

L’ira di Nedved è esplosa a favore di telecamere in più occasioni ma non è chiaro contro chi sia rivolta in particolare.

Nelle immagini si vede il dirigente bianconero indicare con foga qualcuno in campo, per poi allontanarsi dalla balaustra.

L’ex centrocampista ceco torna poi sui propri passi e con rabbia urla qualcosa al suo presidente: che da parte sua rimane impassibile. Tutta colpa del gol incassato dalla Juve nel finale?

nedved-agnelli-urlano

fonte: corrieredellosport.it