Nedved intervista: “Il messaggio della proprietà è chiaro”

Nedved intervista – Le parole di Nedved a Mediaset, prima di Juve-Sassuolo.

AMBIZIONI – “No, le ambizioni sono sempre le stesse. La proprietà ha dato direzioni precise, a questo punto siamo quasi dove volevamo. In Coppa Italia, Champions, ma siamo in ritardo grosso in campionato”

ANNO PROSSIMO – “Abbiamo scadenze di contratto di tanti giocatori. Il tridente ci è piaciuto, se mantengono questa forza sarà difficile togliere la maglia da titolare, ma non sarà facile giocare sempre così, credo il mister abbia in mente cambiamenti”.

Nedved intervista Juve Sassuolo, le parole del vice presidente

ZAKARIA – “Può giocare in qualsiasi ruolo a centrocampo, a due, come mezzala o davanti la difesa, tanta sostanza, lunghe leve e sa giocare bene verso avanti, quello che è mancato ai nostri giocatori, devo fare i complimenti a Federico e Maurizio per il mercato”

PROPRIETA‘ – “Il messaggio è stato molto chiaro, proprietà fantastica per intervenire già a gennaio, abbiamo anticipato i tempi rispetto all’estate. Siamo molto contenti e felici, la squadra è cambiata tanto”

nedved-intervista-dazn

fonte: ilbianconero.com