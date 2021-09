Nedved: “Squadra dimostri di essere da Juve! Su Dybala…”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato prima della sfida con il Napoli a Dazn: “E’ una partita tosta, vogliamo fare una partita da Juve. Chiederemo ai giocatori di giocare con il cuore e dimostrare che sono da Juve. Dimostrazione è la vicinanza della società alla squadra in un momento particolare, siamo solo alla 3a giornata ma è importante fare bene.

GIOVANE CRESCITA FORTE – Da chi me lo aspetto? Dovrei dirne più di uno, ci sono tanti nomi. Voi dite che è una squadra giovane, noi diciamo che è nuova. Non è solo giovane, cerchiamo di fare un mix di giocatori esperti e inserimenti, ci crediamo, sono il presente e il futuro di questo club. Lo sapete che le prospettive di questa squadra sono altissime e noi abbiamo tanta fiducia.

DYBALA – Rinnovo? Rido perché non mi sorprende il gol di Ronaldo. Per Paulo Dybala stiamo proseguendo nella trattativa, sicuramente in alcune fasi della trattativa sono stato presente, ma la stanno portando avanti Arrivabene e Cherubini. Molto bene e siamo molto fiduciosi, speriamo presto.

DE SCIGLIO – Risorsa? Assolutamente sì. Io lo considero un grandissimo difensore. E’ stato fermato da tantissimi infortuni, ma lui gioca tecnicamente pulito come pochi altri in circolazione. Ci crediamo, è partito molto bene, ha fatto tutta la preparazione e mi auguro non gli succeda niente per ritagliarsi un ruolo importante”.

fonte: ilbianconero.com