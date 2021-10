Antonio Nocerino, tra le altre ex centrocampista della Juve, ha raccontato a Radio Kiss Kiss un aneddoto sui suoi trascorsi in bianconero: “La maglia del Napoli nello spogliatoio della Juve? E’ vero, lo ammetto”.

“Quando scambiavo la maglia del Napoli la lasciavo nel cassetto dell’armadietto dello spogliatoio, sempre. Mi chiedo come mai noi napoletani non facciamo parte del progetto calcistico Napoli. Perchè devono andare in altre squadre? Mi chiedo come mai?”.

fonte: ilbianconero.com