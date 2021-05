Addio Buffon, ecco le squadre dove potrebbe continuare a giocare

Addio Buffon – E adesso tutti si chiedono dove potrà giocare Gigi Buffon. L’addio è alla Juve, non del tutto al calcio giocato. Un mesetto fa, quando le voci di un suo addio alla Juve già ribollivano, erano arrivati segnali da due club: il Monaco e il Galatasaray. Poi c’è la suggestione del Porto.

Come riferisce il Corriere della Sera, potrebbe tornare in campo col Genoa, oppure spiazzare tutti e scegliere Roma, sponda biancoceleste. Un ritorno al Parma sorprenderebbe? L’Atalanta è in cerca di un portiere esperto ed affidabile, chissà.

Prima tra tutte resta il Genoa. «Quando dice che vuole chiudere la carriera lì, non sono parole al vento», confidò anni fa Silvano Martina, suo amico e agente. Tanto da spedirgli un messaggio: «L’ultimo anno lo farò nel Genoa, anche a costo di giocare gratis»