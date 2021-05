Arrivabene in pole per diventare AD della Juve

Come riferito da Gazzetta dello Sport Maurizio Arrivabene l’ex direttore tecnico della Ferrari è in pole per diventare una figura centrale nel mondo Juventus, che rafforza la propria struttura dirigenziale. Maurizio Arrivabene sembra il nome giusto e fa già parte del CdA bianconero. Potrebbe avere un ruolo (amministratore delegato) con meno visibilità rispetto ai tempi in Ferrari ma comunque fondamentale nei processi decisionali. Di lui, Andrea Agnelli si fida tanto, John Elkann di più.