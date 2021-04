Bargiggia: “Due grossi nomi per panchina della Juve”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Paolo Bargiggia ha parlato del futuro di Pirlo: “Il macrotema è capire che decisioni prenderà la società. Se avrà voglia di cambiare, potrebbero esserci novità anche nella presidenza, con Andrea Agnelli in dubbio. Fabio Paratici ha il contratto in scadenza e non ha rinnovato. Andrea Pirlo? Le dichiarazioni post-partita sembravano una sorta di auto-esonero in vista della prossima stagione. Insomma, sono poche le chance che resti, a prescindere da esoneri o da sue dimissioni possibili”.

Bargiggia sulla panchina della Juve

“Chi il successore? Non escludo due scenari, due nomi ‘grossi’. Quali? In primis, un ritorno di Massimiliano Allegri. In seconda analisi, attenzione anche ad Antonio Conte che, dopo lo Scudetto, potrebbe lasciare l’Inter. Garanzie sull’attuale proprietà per il futuro non ce ne sono. Senza Agnelli, lo ribadisco, occhio a Conte. Fu lui a bloccarne l’arrivo, in passato. Pavel Nedved lo voleva sulla panchina quando invece arrivò Maurizio Sarri. Se resta Paratici, attenti a Simone Inzaghi: piace molto al direttore sportivo”.