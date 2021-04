Boniek contro Juve – L’ex attaccante della Juventus e Roma Zibì Boniek è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, offrendo la sua opinione sulla Superlega.

Boniek contro Juve, le parole dell’ex bianconero

“Il calcio è di tutti, noi siamo europei, non abbiamo la mentalità americana. Non possiamo pensare che si possano divertire solo i club ricchi. Siamo tutti convinti che nel calcio non ci sia bisogno che si rinchiudano le dodici/quindici squadre più ricche del mondo, poi questi club non riescono a vincere contro un piccolo club come l’Atalanta”.

“Questo è ancora tutto da vedere, ogni cinque minuti cambiano le cose. Sicuramente ci saranno degli interventi politici, penso che possa intervenire Bruxelles, bisogna aspettare per capire, attualmente è tutto nel caos. E’ la terza guerra mondiale calcistica, un terremoto incredibile. Ho ascoltato e letto le parole di Ceferin, sono state indubbiamente durissime”.

fonte: ilbianconero.com