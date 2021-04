Capello boccia il ritorno di Allegri: “Qualcuno è sopravvalutato”

Capello contro il ritorno di Allegri – In questi giorni si parla tanto del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. C’è una voce fuori dal cora. Infatti Fabio Capello attacca la Juve e ‘boccia’ il ritorno di Allegri:

Capello su Allegri

“Tutti quelli che sono tornati, e parlo anche del sottoscritto, non hanno fatto molto bene. Probabilmente, tornasse, Allegri, è una bottega di cui conosce tutti i problemi e sa tutto.

Ma io mi chiedo: è andato via perché volevano qualcosa di diverso? E’ arrivato Sarri ma non è riuscito a far vedere quel qualcosa di diverso. Chi è il responsabile di queste scelte?

La dirigenza che è seduta in tribuna e pensa di saperne più degli allenatori?! Bisogna che ci sia anche affinità in una società, che si pensi nella stessa maniera e si discuta. Questa scelta di tre allenatori negli ultimi tre anni mi dà l’impressione che nella Juve ci sia qualcuno che si sia sopravvalutato”.