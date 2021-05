Alla Gazzetta dello Sport, il noto presentatore televisivo Piero Chiambretti, si è lasciato andare a delle battute di dubbio gusto sull’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo:

“Gli Oscar? A Pirlo do la migliore interpretazione comica. Forse, per paradosso, lo darei a Pirlo e alla sua faccia. A parte due volte in cui ha esultato correndo dai giocatori, come l’altra sera in Coppa Italia, ha mantenuto per 37 giornate quell’espressione alla Buster Keaton, immutabile e involontariamente comica”.