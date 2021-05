Costacurta: “La più grande delusione nella Juve? Non ho dubbi”

L’ex difensore del Milan ed opinionista Sky, Billy Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Juventus-Inter, cercando di individuare cosa non abbia funzionato in questa stagione tra i bianconeri:

Costacurta sulla Juve

“La più grande delusione di quest’anno è il gruppo squadra della Juventus. Infatti Pirlo era stato chiamato proprio per gestire questo gruppo che ha vinto per 9 anni lo scudetto, per trovare quella sintonia che forse con Sarri non era arrivata.

Ci saranno stati anche errori da parte di Pirlo ma la delusione più grande resta il gruppo storico della squadra, c’è un gruppo squadra che in una fase calante. Poi ci sono stati i nuovi innesti: poi pensavamo che i nuovi fossero migliori e non lo sono stati.

Oppure qualcosa è andato male tra i nuovi arrivati col gruppo storico, capita: parlo per esperienza personale