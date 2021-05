De Ligt: “Barcellona? Non ha senso parlarne”

Dil difensore della Juventus Matthijs De Ligt, ha parlato dal ritiro della nazionale olandese, soffermandosi anche sul suo futuro professionale:

“Che stagione è stata? Difficile. Fisicamente e mentalmente. Una stagione con alti e bassi. Sono stato fuori per tre mesi per l’infortunio alla spalla, poi sono tornato e ho contratto il Covid. Se avessi detto tre settimane fa ‘vinceremo la Coppa e conquisteremo un posto per la Champions League’, beh sarebbe stato bello.

Futuro? Ora sono felice alla Juventus. Come un pesce in acqua. Nonostante le prestazioni della squadra siano state inferiori, io in campo ci sto bene. Andare via? Ci sono tanti club che hanno problemi di soldi, ma dovresti chiedere al club. Il Barcellona potrebbe essere il prossimo passo ideale? Non lo so. Non ha senso adesso. Non è importante per me. Nessuno si è ancora fatto avanti.

Vaccino anti-Covid? Non ho fatto una vaccinazione. Non è obbligatorio. Penso che dovresti occuparti del tuo corpo. Il rischio di infezione c’è sempre. Cerco di entrare in contatto con il minor numero di persone possibile al di fuori della nazionale olandese”.