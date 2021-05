Donnarumma-Juve, ecco l’offerta da capogiro

Il rinnovo contrattuale in casa Milan sembra lontanissimo ed è sempre più vivo lo spettro di un addio a parametro zero. Non è facile trovare un accordo anche col suo agente: infatti Raiola tratta solo a cifra alte per il suo assistito. La Juve non ha perso tempo

Donnarumma-Juve

Infatti l’edizione odierna de Il Giornale riporta questa mattina l’offerta dei bianconeri per Gigio: 10 milioni di euro netti a stagione per cinque anni per il giocatore, 20 milioni di commissione per il suo agente Mino Raiola e tre milioni al papà dell’estremo difensore milanista.