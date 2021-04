Donnarumma tra Milan e Juve: ecco cosa sarà decisivo

Gigio Donnarumma resta l’oggetto del desiderio di molti club, tra questi anche la Juventus. La corsa per un posto in Champions League, nella quale sono coinvolte Juventus e Milan, potrebbe essere decisiva per il futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 della nazionale, in scadenza di contratto con i rossoneri.

Donnarumma vuole la Champions

A quanto pare anche il futuro di Szczesny non è poi così sicuro. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il portiere rossonero vorrebbe giocare in Champions l’anno prossimo, e, dunque, darebbe priorità ad un club qualificato alla massima competizione europea.

Strappare il pass per la prossima Champions può risultare decisivo per vestire bianconero Donnarumma con Szczesny che verrebbe ceduto in Inghilterra, Paese nel quale avrebbe mercato. Niente rinnovo per Buffon.