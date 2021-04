Dramma Juve senza Champions: ecco quanti mln perde!

Dramma Juve – La Champions League ha un peso diverso per tutte le concorrenti. Non in termini assoluti, perché di per sé la partecipazione alla massima competizione continentale porta lo stesso numero di soldi in cassa. C’è poi da considerare l’impatto del percorso ipotizzabile e del ritorno allo stadio, che si spera avvenga nel prossimo anno. Tuttosport fa i conti in tasca alle società in corsa.

Per la Juventus, ipotizzando l’eliminazione agli ottavi (quindi una stagione neanche troppo soddisfacente) con lo Stadium pieno, non partecipare alla Champions vorrebbe dire perdere attorno ai 90 milioni. Una cifra senza la quale per i bianconeri sarebbe davvero problematico.

fonte: tuttomercatoweb