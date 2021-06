Dybala non convocato per la Coppa America

Dybala non convocato – Niente Copa America per Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993 della Juventus: il numero 10 bianconero, infatti, non è stato convocato dal ct della “Seleccion”, Scaloni, per il torneo. Il tecnico ha preferito chiamare in attacco, oltre al totem Messi, Lautaro Martinez, Aguero, Di Maria, Angel Correa, Joaquin Correa, Alario e Nicolas Gonzales. Dybala, dunque, avrà più tempo per preparare al meglio l’inizio della nuova stagione con la Juve