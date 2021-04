Esonero Pirlo, c’è un solo modo per evitarlo

Ci sarebbe ancora una chance per Andrea Pirlo per restare alla guida tecnica della Juventus. Non basta qualificarsi alla prossima Champions League L’edizione cartacea di Tuttosport oggi in edicola spiega che la Champions League può non bastare a Pirlo per evitare l’esonero, quindi dovrà fare qualcosa che va oltre. Vincere un trofeo.

Esonero Pirlo

La società però continua a difenderlo, sperando che questo finale di stagione, finale di Coppa Italia compreso, possa portarlo alla conferma. Il secondo posto e la vittoria della Coppa Italia potrebbero salvarlo: battere la Dea e arrivare comunque prima ‘delle altre’, dietro all’Inter, potrebbero portare il club a non sconfessare la sua scelta e la nuova filosofia.