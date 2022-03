Fair play finanziario, Juve nel mirino dell’Uefa

Tra i club finiti nel mirino della UEFA per quanto riguarda il Fair Play Finanziario figura anche la Juventus, ad affermarlo è lo stesso club bianconero tramite una nota ufficiale relativa proprio all’attività della UEFA e alle informazioni richieste a tema FFP.

Questa la nota bianconera a riguardo, comunicato in cui si specifica di aver inviato le informazioni richieste per il monitoraggio che coinvolge, come detto, anche numerosi altri club (compresi Milan e Inter).

Il comunicato della Juve

“Nel mese di ottobre 2021 la Società ha trasmesso alla UEFA le informazioni relative al requisito di pareggio (c.d. break-even rule) per gli esercizi (reporting periods) chiusi al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021, che è risultato rispettato”, si legge nei documenti del club relativi al primo semestre della stagione 2021/22.

“Successivamente, nel mese di febbraio 2022, la Società ha integrato le informazioni di cui sopra con quelle previsionali per l’esercizio al 30 giugno 2022 e il Club Financial Control Body della UEFA ha avviato l’attività di monitoraggio, tenuto conto del mancato rispetto prospettico del requisito di pareggio di bilancio per il periodo di rilevazione (2019, 2020/2021 e 2022). Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tale attività di monitoraggio coinvolge decine di Club europei, inclusi alcuni Club italiani”.