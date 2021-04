Finale Coppa Italia, la notizia che i tifosi della Juve aspettavano

Finale Coppa Italia – C’è tanta attesa per questo finale di stagione per mille motivi. Uno di questi è la speranza di rivedere i tifosi sugli spalti. La finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta, in programma al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia il prossimo 19 maggio, dovrebbe giocarsi con i tifosi allo stadio.

Finale di Coppa Italia

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il match dovrebbe avere la cornice di circa 2000 tifosi sugli spalti. La Federcalcio ha già fatto richiesta formale in tal senso, e, ad oggi, non sembrerebbero esserci problemi in merito. Si va, dunque, verso una finale di Coppa Italia con i tifosi.