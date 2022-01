Icardi-Juve è una richiesta di Allegri

Icardi-Juve è una ipotesi, perchè Alvaro Morata è sempre più vicino all’addio: il Barcellona sulle sue tracce mette la Juventus alle strette per mettersi in cerca di un nuovo attaccante. Morata al Barcellona sin da subito senza aspettare giugno, ovvero in questo nuovo calciomercato di gennaio.

Icardi-Juventus

Tra le scelte del club bianconera c’è la certezza di dover fare di necessità virtù, ovvero portare a casa il bomber tramite prestito oppure uno scambio.

In cima alla lista c’è Mauro Icardi del Paris Saint Germain, costretto alla panchina definitivamente dopo l’arrivo di Messi: ecco allora avviati i contatti tra l’entourage di Icardi e la Juventus.

Non mancano la basi per una intesa da portare avanti per poi formulare la proposta alla società parigina.

Allegri vuole Icardi, la formula

Si potrebbe lavorare sulla formula del prestito (senza obbligo di riscatto, vorrebbe la Juve; con obbligo, preferirebbe il Psg): trattativa non facile, ma non da escludere a priori.

Icardi è una richiesta precisa di Allegri, che solo in caso di arrivo alla Continassa dell’ex Inter darebbe il suo via libera alla cessione di Alvaro Morata al Barcellona.