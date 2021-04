Il verbale di Agnelli: “Suarez si propose alla Juve”

La verità del presidente della Juventus Andrea Agnelli sull’affare Suarez. La trattativa di mercato naufragata in estate e poi deflagrata in merito alla questione esame di italiano. La Repubblica ha avuto modo di accedere al verbale della testimonianza del massimo dirigente juventino, rilasciata al Procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone il 26 gennaio:

“Di Suarez ricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente Pavel Nedved mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggio alla Juventus. In quel periodo vi erano in piedi diverse trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata, che poi è stato acquistato, oltre all’ipotesi relativa a Suarez. All’inizio di settembre fui informato che l’ingaggio di Suarez era di difficile realizzazione perché era risultato che lo stesso non aveva la cittadinanza comunitaria. So dell’esame di Suarez dai giornali e ricordo che chiamai il calciatore in un’unica occasione, per ringraziarlo di essersi proposto”.

