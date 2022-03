Juve, altro stop per De Sciglio

Si ferma anche Mattia De Sciglio. In casa Juventus non si ferma l’emorragia di infortuni tanto da far perdere il conto. Max Allegri deve affrontare l’emergenza nel momento caldo della stagione: corsa Champions ed ottavi di coppa col Villarreal.

Infortunio De Sciglio

Secondo quanto riferito da Tuttosport, lo stop di De Sciglio non coglie di sorpresa: il terzino era da alcune settimane che continuava a giocare nonostante dei problemi al ginocchio.

E’ rimasto in dubbio fino alla fine anche per la gara contro la Fiorentina, poi ha stretto i denti e ha giocato, stavolta invece il tecnico ha preferito concedergli un turno di riposo, anche per evitare che il fastidio potesse peggiorare, ma dovrebbe ritornare tra i convocati per la gara di sabato a Genova contro la Sampdoria.

desciglio-2021