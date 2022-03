Juve-Emerson Palmieri e il dettaglio sul contratto

Calciomercato Juventus – Le piste battute dalla Juventus per rinforzare la fascia sinistra sono diverse: dal colpo Renan Lodi al ritorno di fiamma per Emerson Palmieri che in estate si è trasferito in prestito al Lione.

Juve su Emerson Palmieri

In Ligue 1 sta giocando con continuità (26 presenze, un gol e 2 assist), tanto che l’OL sta valutando la possibilità di un futuro riscatto dal Chelsea.

La Juventus ha sempre i fari puntati su Emerson Palmieri, che nelle passate finestre di mercato è sempre stato ad un passo dal vestire bianconero.

Come si legge dalle pagine di Tuttosport, può succedere di tutto, a giugno. Compreso che il terzino campione d’Europa decida di cambiare aria. La Juventus è vigile e il contratto che si avvicina alla scadenza (2023) non è un dettaglio.