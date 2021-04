Il Bayern Monaco non riscatterà Douglas Costa. Il brasiliano è destinato a tornare a Torino ma senza disfare le valigie: nella nuova Juve infatti non c’è porto per lui e la società si è già messa al lavoro per cercare una nuova sistemazione. Douglas potrebbe tornare in patria, dove secondo quanto riporta Globeesporte è forte l’interesse del Gremio ma c’è un ostacolo da superare: i 6 milioni d’ingaggio, più bonus, troppo alti per le casse del club brasiliano.

fonte. ilbianconero