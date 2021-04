Juve, rendimento peggiore in trasferta

Trasferta, che problema! La Juventus si giocherà la qualificazione in Champions League nelle prossime cinque giornate di campionato e tre gare dovrà giocarle in trasferta, cosa che fa scattare l’allarme in casa bianconera.

Trasferta da incubo

Come riportato dal Corriere dello Sport il rendimento lontano da casa della formazione di Andrea Pirlo è infatti il peggiore delle prime sei della Serie A con il bilancio di 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte: 25 punti fatti in 16 partite.