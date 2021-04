Le decisioni del Giudice Sportivo: squalificato Musso

Il Giudice Sportivo ha pubblicato le sanzioni disciplinari relative all’ultima giornata disputata. Squalificati per un turno Mandragora e Verdi (Torino), Schouten (Bologna), Acerbi (Lazio), Ceccherini (Hellas Verona), Marin (Cagliari), Musso (Udinese, salterà la Juventus), Pandev (Genoa). In casa Juventus De Ligt va in diffida.

