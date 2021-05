L’Inter perde con la Juve e Vidal…ma cosa fai?!

Vidal fuori da tutto – L’Inter ha vinto lo Scudetto ponendo fine ad un epico dominio della Juventus, durato 9 titoli consecutivi. Di certo l’ex bianconero Vidal non è stato tra i protagonisti in positivo. Anzi, proprio quando Conte ha dovuto fare a meno di lui per infortuni e scelte tecniche, la squadra ha trovato la quadratura giusta.

Vidal su Instagram

Una annata storta può capitare a chiunque. Il problema nasce quando diventi di intralcio al percorso sino ad assumere le sembianze di corpo estraneo. Proprio durante la sfida con la Juventus è arrivata la conferma che Vidal sia un pesce fuor d’acqua nella squadra vincitrice del titolo.

Infatti, rivela Calciomercato.com, mentre ieri l’Inter perdeva la partita di ritorno contro la Juve, Vidal partecipava a una diretta Instagram.

La sfida con la Juventus è da sempre una delle più sentite nell’ambiente interista. Non per il cileno che ha preferito fare altro e trascorrere il tempo diversamente, come potete vedere dall’immagine sottostante. Un atteggiamento poco professionale. Una mancanza di rispetto e di empatia verso i compagni di squadra.