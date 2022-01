Matuidi cambia squadra, addio Inter Miami

Matuidi cambia squadra – Blaise Matuidi non è più un calciatore dell’Inter Miami. La maglia numero 8 non è più la sua: infatti il club ha comunicato l’elenco dei calciatori per la prossima stagione.

Non compare il nome di Blaise Matuidi in questo elenco, ma nemmeno sul sito ufficiale sella società. Finisce così l’esperienza americana del centrocampista francese, giunto a scadenza di contratto e non rinnovato.

All’orizzonte per lui si prospetta una nuova esperienza, alla soglia dei 34 anni.

Dove gioca Matuidi?

Blaise Matuidi cambia squadra, è vicino al rimpatrio nella massima serie. Il Troyes è il club ad un passo dal 34enne che farebbe così ritorno in Ligue1. Per lui sarebbe un tuffo nel passato dato che ha già vestito la maglia del Troyes, quando ancora giovanissimo muoveva i primi passi nel calcio che conta.

Da lì poi Sant-Etienne e Paris Saint Germain, prima di approdare alla Juventus nel 2017. Ha vestito la maglia bianconera sino al 2020, quando è passato al club di Beckham, l’Inter Miami.

matuidi cambia squadra

Quanto vale Matuidi

Attualmente è da considerarsi un giocatore a parametro zero. Non c’è il costo del cartellino ma ad oggi ci sarebbe da accordarsi solo per l’eventuale ingaggio.

In passato il suo cartellino è costato circa 8 milioni al Paris Saint Germain per acquistarlo dal Saint-Etienne.

Matuidi cambia squadra sei anni dopo: Juventus lo acquistò per circa 25 milioni di euro.

L’ingaggio di Matuidi nell’ultimo anno all’Inter Miami era di circa 1,5 milioni.

Ma al suo arrivo negli Stati Uniti fu ricoperto di milioni con un ingaggio da sogno: circa 9 milioni di euro a stagione.

Cosa ha vinto Matuidi

Quello di Blaise Matuidi è un palmares da fare invidia avendo vinto tanto.

Matuidi Nazionale – Stiamo parlando di un centrocampista Campione del Mondo con la Francia nel 2018. Già questo potrebbe bastare ma se guardiamo ai titoli vinti con i club si ha una definitiva percezione della ricchezza della sua bacheca.

– Con la Juventus Matuidi ha vinto 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa.

– Con il Paris Saint Germain Matuidi ha vinto 5 Scudetti, 3 Coppe della Francia e 4 Coppe di Lega Francese.

Nel 2015 viene eletto miglior calciatore francese.

matuidi juve

Matuidi addio Juve

Matuidi cambia squadra nell’agosto 2020 all’ombra della prima ondata di Covid-19. Decide di dire addio alla Juventus: il club comunica così ufficialmente l’addio al centrocampista francese.

In una intervista all’Equipe Matuidi ha poi spiegato: “Essere stato uno dei primi giocatori ad essere positivo al Covid-19 mi ha fatto riflettere. Il legame con la mia famiglia, dopo due mesi chiuso in casa con loro, si è rafforzato come non mai durante la mia carriera e, nonostante stessero bene in Italia, mi sono detto: cosa è meglio per loro? Forse era il momento di cambiare direzione”.

Moglie Matuidi

Chi è Isabelle Matuidi? Isabelle Matuidi è la fidanzata di Blaise Matuidi. In tanti la descrivono come una una donna forte e dal carattere deciso.

I due si sono conosciuti e frequentati a Saint-Etienne. Fidanzamento lungo ben dieci anni prima di decidere di fare il grande passo. Pare che in un cinema Blaise Matuidi abbia chiesto ad Isabelle di sposarla: Star Wars era il film che avevano scelto.

Si sono sposati il 2 luglio 2017 e dal loro matrimonio sono nate tre figli: Myliane, Naelle e Edene.

Curiosità su Matuidi

Matuidi si è convertito alla chiesa evangelica grazie al suo ex compagno di squadra, il brasiliano Cearà – al Paris dal 2007 al 2012 – che lo ha battezzato nel 2012

Il rapper Nisha gli ha dedicato la canzone “Matuidi Charo” e il video è stato visualizzato oltre 70 milioni di volte su YouTube