Mauro: “Tra Dybala e Ronaldo? Ecco chi cederei”

Massimo Mauro ha parlato della Juventus alla Gazzetta dello Sport:

“La Juve è già più forte dell’Inter perché la proprietà può programma un aumento di capitale da 400 milioni. Arrivabene persona giusta al posto giusto. Tra Dybala e Ronaldo? Non terrei CR7, è troppo costoso. Non può essere considerato un fastidio, ma dopo tre anni giusto cambiare. In ogni caso, Lukaku resta l’attaccante più forte della Serie A. Tuttavia di Dybala mi piace come migliora i compagni, può giocare con tutti e per il campionato italiano il trio con Ronaldo e Morata è una garanzia.”