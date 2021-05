Mihajlovic: “Con la Juve ci manderanno quest’arbitro”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic alla fine del match col Verona ha risposto ad alcune domande ai microfoni Sky, in particolare sulla prossima partita con la Juventus:

Mihajlovic sulla partita con la Juve



“Sfida con la Juve? sicuramente non ci manderanno un esordiente come qualche volta ci è capitato, ed hanno fatto danni.

Ci manderanno un arbitro all’altezza. Sono sicuro che ci manderanno un arbitro giusto: tipo Valeri, Giacomelli o un altro.

Su questo posso scommettere quello che volete.

Poi la partita si giocherà anche se sulla carta non c’è partita. Il bello del calcio è anche questo: anche ieri in Milan-Cagliari non doveva esserci storia. Nel calcio può succedere di tutto: iniziano tutte zero a zero e non si sa come finiscono”