Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi commenta il campionato di Serie A:

“L’Inter vede il tricolore, le manca ormai poco per tagliare il traguardo. A Firenze si è vista invece una Juve senza anima, senza intensità e con poca profondità. Dopo questo pareggio si fa ovviamente difficile per i bianconeri il percorso Champions. Considerando la forma con la quale si sono presentate le squadre, diciamo Atalanta, poi Napoli e successivamente Juve o Milan, entrambe in grande regresso di forma”