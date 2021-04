Morata intervista JTV: “Quel rigore ci ha condizionato”

Morata intervista JTV – Alvaro Morata, dopo Fiorentina-Juventus 1-1, ha detto la sua anche ai microfoni di JTV: “Uno dei gol più belli della mia carriera? Sì, ma non era questo l’importante. Oggi contava vincere. Ma il calcio e la vita vanno avanti. Non dobbiamo lamentarci e dobbiamo mettere la testa nelle prossime partite per arrivare più in alto possibile, come questa maglia richiede”.

GLI AVVERSARI – “Per loro vincere contro di noi vuol dire vincere una sfida di alto livello. Per loro è il match più importante in stagione. Ci aspettavamo dunque che avrebbero giocato così. Noi abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo ma siamo stati sfortunati”.

MALE IN TRASFERTA – “È facile mettersi a cercare cause e motivi dopo le partite, ma per me non ce ne sono. Semplicemente, oggi abbiamo avuto un rigore contro che ha messo la partita in un certo modo. A volte li fischiano, altri no. Abbiamo reagito bene nella ripresa ma non siamo stati in grado di vincere”.

DA MIGLIORARE – “Abbiamo fatto tante ottime partite quest’anno. Se fossimo riusciti a mantenere sempre lo stesso atteggiamento… Ora c’è da restare carichi per il finale di stagione!”.

