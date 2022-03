Morata segna e va ad abbracciare un compagno: il motivo

Alvaro Morata è stato protagonista di un episodio nel match di stasera. Durante il primo tempo di Juventus-Spezia al minuto 22 c’è il gol che spezza l’equilibrio. Il portiere Provedel effettua un rinvio maldestro, subito intercettato a centrocampo da Rugani.

A quel punto è scattata una azione veloce che ha portato Locatelli a servire l’assist a Morata. Lo spagnolo non si è fatto pregare ed ha battuto con un diagonale Provedel per l’1-0.

Morata esultanza

Esultanza rabbiosa in campo di Morata che è stato festeggiato dai compagni di squadra: comprensibile la reazione, non segnava dal 12 di dicembre nel match vinto col Bologna per 2-0-

La punta spagnola poi è andata a cercare un compagno in panchina per condividere la gioia del gol.

Chi ha abbracciato Morata dopo il gol? Si è fatto spazio tra gli uomini della panchina che lo attendevano e alla fine è andato ad abbracciare Mattia Perin. I due sono molto amici nello spogliatoio e come rivelato dai telecronisti di Dazn, il portiere probabilmente gli aveva predetto il gol questa sera. Davvero bello l’abbraccio tra i due.