Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la morte di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina, morto il 4 marzo 2018. Galanti, unico imputato, era accusato di omicidio colposo per due certificati di idoneità rilasciati quando era direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (Firenze).