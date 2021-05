Piccinini tira le orecchie a Paratici: “Non è la prima volta che lo fa”

Piccinini tira le orecchie a Paratici – A fine primo tempo, con le squadre che stavano rientrando negli spogliatoi, le telecamere hanno ripreso le protesta di Fabio Paratici all’indirizzo dell’arbitro Chiffi. Sandro Piccinini, giornalista ed opinionista, dagli studi di Sky, ha condannato apertamente l’atteggiamento del ds della Juventus:

Piccinini su Paratici

“Il direttore dell’Udinese Pierpaolo Marino ci è rimasto male. Non si aspettava quell’atteggiamento da Paratici. Di proteste dei giocatori, a fine primo tempo, ne abbiamo viste tante: non mi piacciono, è un fenomeno molto italiano e che andrebbe stigmatizzato. Che un dirigente arrivi da una tribuna, però, è un’altra roba. Più volte, il diesse Fabio Paratici ha preso multe per il comportamento con gli arbitri: certi comportamenti dei dirigenti andrebbero sempre evitati. Stavano protestando Andrea Pirlo e i giocatori, anche se non si fa: perché mai, a quel punto, deve scendere un dirigente dalla tribuna? Non è la prima volta che succede. Spero che chi di dovere lo faccia presente”.